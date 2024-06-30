內地駕照體檢補換證 明起港設中心辦理

【本報訊】港車北上政策實施已將近一年，至今已逾6萬輛香港牌照汽車完成港車北上申請。跨境通聯服務中心昨日成立，明日起市民可通過服務中心進行有效期內的內地駕駛證體檢和補換證服務。有官員表示，在香港就能夠辦理相關手續，相比之前方便得多，為穿梭內地和香港兩地的本港市民，提供很大便利。

往時市民若需要駕港車北上內地，需要申領內地的駕駛執照，且必須親身返回內地的醫療機構進行體檢，以滿足辦理內地駕駛證的必要程序。明日起，市民若需要進行體檢、補換證服務，可在香港的服務中心進行，毋須返回內地。服務中心實施網上預約，採取分日期、時段預約制，需辦證的客戶透過指定網址完成預約，再按預約時間前往服務中心辦證。

港車北上迄完成6萬申請 此外，「港車北上」實施一周年，港珠澳大橋使用量屢創新高，5月份雙向車流量超過36萬車次，日均約12,000車次，當中「港車北上」佔每日大橋車流量的36%，實施至今有超過6萬輛香港單牌私家車完成「港車北上」申請，可見港人對於換領內地駕駛證的需求日益增加。