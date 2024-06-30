爭取簽證便利化 吸大灣區訪客

【本報訊】內地居民赴港澳購物免稅額，將由現時5,000元（人民幣‧下同）提高至1.2萬元，連同可於口岸免稅店購買3,000元免稅商品，額度合共1.5萬元。有議員指相信可以帶旺經濟，幫助餐飲和旅遊等行業發展，下一步將向中央爭取簽證便利化，包括逐步恢復大灣區城市「一周多行」或「一簽多行」措施，讓大灣區內地城市居民來港更便利。

至於商務簽注方面，亦會將爭取更便利化安排，期望符合條件的商務簽注有效期，可以由現時3個月至一年，延長到兩至3年；並進一步放寬現時每次入境逗留時間不超過7至14天的安排。

另外，香港零售管理協會主席謝邱安儀出席電台節目時提到，措施對業界有一定幫助，如果旅客以螞蟻搬家方式，每個月都來港旅遊，累計數額已達12萬。她說，本港零售業界好靈活，既然免稅額加至1.2萬元，業界亦會推出更多售價與此額度相若的產品。她相信，新措施可以幫到不少行業，包括藥物，化妝品及電子產品等，業界會觀察新安排下的情況。

下月再辦購物節派12億禮遇 至於零售管理協會下月亦再次舉行「香港開心購物節」，謝邱安儀指，今次活動提供總值12億元的禮遇，亦提供體驗式活動，例如AR化妝、營養師諮詢等，客戶亦可投選禮貌商戶，配合旅發局「好客之道」活動，希望全港都有開心購物體驗。