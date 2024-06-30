購物免稅額上調 觀光客稱影響小

【本報訊】內地提高居民赴港澳購物免稅額至1.2萬元人民幣，包括羅湖、西九高鐵站等口岸明日生效，趁周末來港遊玩的內地旅客歡迎有關措施，認為有助掃貨。不過，計劃即日往返的內地居民則稱，主要是來港觀光，措施對自己影響不大。

內地居民劉先生昨首次來港，他家住深圳，不打算過夜。他計劃晚上與朋友到尖沙咀海濱觀看維多利亞港及夜景，也會在附近的星光大道遊玩，料每人或花費300多元左右。由於來港主要是觀光，加上即日已離開，新措施對他沒任何影響，不過，他也歡迎內地提高免稅額。

自廣州來港的Irene也要即日往返，她來港主要是參加韓團的粉絲見面會，有時間會周圍逛一下。她指廣州乘高鐵來港非常方便，自己放假時偶爾會來港旅遊，購買香水、衣服等，內地提高免稅額更方便。

過夜團友指有助消費 從武漢隨團來港的陳女士計劃留港3天，她指香港不論食、住、玩，都較武漢貴，自己是「普通人」，預計最多花一至兩萬元在港消費。得悉當局會提高免稅額，對消費一定有幫助，可以多買一點東西，像化妝品、護膚品、鞋及衣服等。