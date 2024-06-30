3日連假 港搶客成效不彰 人如潮湧趕北上

食玩優惠拍烏蠅 昨逾44萬人次離境 港人北上熱潮未減，昨日起3天小長假揭幕，不少市民「偷步」在前日已離境，當日有36萬多港人離境，較本月21日多逾5萬人次，按周急升近20%。昨早各口岸又見人頭湧湧，截至下午4時，再錄得超過39萬港人出境。有港人一家大細趁假期到廣州玩耍，打算「滑雪、買吓嘢，食吓嘢」；亦有情侶連同其他大學同學組隊到廣州長隆「放電」，眾人預料會花費1,000至6,000元人民幣不等。有市民表示，內地待客之道較香港好，即使本港推出食玩優惠或活動亦不太具吸引力。

根據出入境人次數據，截至昨日下午4時，有441,515人次出境，當中有391,665為香港居民。最多港人自羅湖口岸離境，有79,609人次；其次是落馬洲支線口岸，有75,231人次離境；深圳灣也有50,326人次出境，港珠澳大橋亦有46,767人次出境。同期總入境人次有196,828，當中港人有90,217人次，內地訪客有86,496人次。

不少北上的市民早在假期前夕、即上周五放工後已收拾行李出遊，數據顯示，28日有368,698人次港人離境，較上周五全日錄得313,880人次離境多了54,818人次，升幅高達20%，羅湖和落馬洲支線口岸是最多港人使用的出境口岸。

高鐵站現人龍 過關暢順 昨日下午，西九龍高鐵站人頭湧湧，出境通道已現長龍，但過關尚算暢順，約花數分鐘便能過關。市民曾先生一家5口趁短假期到廣州玩，他們打算「滑雪、買吓嘢，食吓嘢」，預料使費2,000至3,000元人民幣。他指，政府推出的某部分活動雖然不錯，譬如無人機，但「始終香港見得多，電視機又有得睇，加上內地服務態度好，消費價錢亦相宜」，故決定一家出遊。

就讀大學4年級的阮先生則與女朋友及其他大學同學到廣州長隆「放電」，預料會到機動樂園玩及在當地吃喝，撇除酒店車票，料人均花費1,000元人民幣。阮先生指，內地消費最主要「夠平」，電子支付亦非常方便，加上現時人民幣「低水」，「差唔多的食物，在大陸只要用三分之一價錢就食到」，認為港府推出的食玩優惠不太吸引。

5口家料花費7000人民幣 黃先生一家5口則打算到福州逗留3天兩夜，期間會參與姪仔的畢業典禮之餘，亦會四周吃喝玩樂，預料共花費7,000元人民幣。他亦指，內地消費相宜，服務態度好，故自己亦傾向北上消費，同時亦建議本港飲食業學習，尤其是服務態度，「喺香港食嘢想落單，佢哋會當你冇到」，但內地則截然不同，「佢哋會主動問候你，譬如見落雨會問有冇帶遮、食嘢又會問夠唔夠飽，使唔使寫多兩樣餸。」