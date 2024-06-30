2歲女流浪公園夜驚心

母染毒癮 父正囚禁 賴託兒信錯人 身穿背心短褲、腳踢涼鞋的兩歲女童，於前日下午被發現獨自在旺角一兒童遊樂場玩耍徘徊，良久沒有成人陪伴照顧，有好心市民見狀，懷疑女童與父母走失，嘗試替她尋找親人不果，至傍晚帶她報案求助。由於女童身上沒有身份證明文件，年紀尚幼未能交代個人資料，執法人員遂於翌日凌晨呼籲市民提供資料，女童母親約個半小時後現身自首。據悉，女童父親正在監獄服刑，涉案母親疑有毒癮，聲稱案發時把女兒交予朋友照顧，她涉嫌虐兒被捕；女童經送院檢查後確認健康良好，社會福利署正展開跟進。

尋親不果 熱心婦報案求助 前日下午約5時半，一名姓黃的家庭主婦，在洗衣街兒童遊樂場照顧其朋友的12歲孩子，期間她留意到一名身穿米色背心、淺藍色短褲及粉紅色涼鞋的年幼女童，獨自在遊樂場玩耍徘徊。

由於良久沒有成人陪伴，主婦懷疑女童與父母走失，好奇下遂上前了解，並且嘗試協助她尋找親人，惜苦尋半小時卻徒勞無功，遂於傍晚近7時帶同女童報案求助。

31歲無業女 凌晨4時自首 涉案女童年約兩歲，身高約80厘米，體重約10公斤，中等身材，圓面形，黃皮膚，蓄長黑直髮，被發現時身上沒有表面傷痕。由於女童身上沒有身份證明文件，而且年紀尚幼，無法講述任何個人資料，因此其家庭背景等一切成謎。由於相信女童被遺棄，為了盡快會晤女童的親人，執法部門遂於昨日凌晨2時23分發出呼籲，希望市民能夠提供被遺棄女童的資料，同時呼籲女童的親人盡快與執法部門聯絡。

消息指出，直至昨日凌晨約4時，一名姓董（31歲）女子主動現身，並坦承是涉事女童的母親，向旺角區執法部門詢問女兒的狀況。人員經進一步調查後，核實了董女的身份，並以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」把她拘捕並扣留調查。

社署接觸家人 訂福利計劃 據悉，董女無業，懷疑染有毒癮，女童父親正在監獄服刑。董女在接受調查期間，聲稱案發時把女兒交予友人代為照顧，惟她未能交代該名朋友的資料，亦無法解釋為何女兒獨自在遊樂場玩耍徘徊。

涉事女童其後被送往廣華醫院留院觀察，經檢查後相信沒有受傷，健康狀況良好。社署回應傳媒查詢，指涉事家庭並非社署跟進個案，署方已接觸女童家人，並於稍後召開會議，替女童制訂合適的福利計劃及作出跟進。