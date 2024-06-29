香港不長進 送禮也枉然

香港零售市道不振，旅遊業同樣未見起色，由港府到業界均不斷要求中央出手打救。中央宣布，內地旅客到香港、澳門購物的免稅額，將由5,000元人民幣提升到12,000元人民幣；連同口岸進境免稅店商品，上限15,000元人民幣。這是繼上月為本港增加8個個人遊城市後，再送上的惠港措施。這些年來，中央大禮源源不絕，香港飯來張口、衣來伸手已成常態，現在中港同樣面對經濟逆境，部分業界人士仍嫌免稅額不夠高，港官則一味自吹自擂，香港猶如長不大的孩子。

飯來張口 得寸進尺 港府、議員和業界代表一直向中央爭取提高內地旅客購物免稅額，他們的如意算盤是提高至3萬元人民幣，惟現在只是提升至一萬多元，顯然跟期望有落差。儘管港府對此千多萬謝，但有議員和業界代表直指，一些電子高階產品和名牌包包，索價也不止萬多元，認為現時的免稅額並不足夠，期望這僅是開始，往後會逐步提升，最好跟海南每年有10萬元人民幣的離島免稅額看齊，並盡快恢復深圳一簽多行。這些取態不難理解，惟此亦見到部分人得寸進尺的心態。目前內地經濟同樣不明朗，有關決策也要考慮對國內其他省市的影響，香港卻以自我為中心，食相未免難看。

事實上，內地旅客消費模式改變，窮遊成為時尚，提高免稅額是否就能挽救本港疲弱的市道，實屬疑問。有顧問機構調查發現，有意出境外遊的內地25歲以下旅客，超過六成表示外遊首要品嘗當地美食，並非購物；不少人更會選擇以「特種兵」旅遊方式，在最短時間內用最少金錢享受旅遊體驗。另有分析指出，過去幾年，內地居民已習慣境內觀光，境外旅遊使費高是其中一個考慮，即使是消費力較強的富裕階層，也多了在境內購買奢侈品。這也是理所當然，國際名牌紛紛進駐內地，淘寶又乜都有，香港對內地旅客而言，是否仍如當初那樣吃香，不言自明。正如學者指出，提高購物免稅額是「好過冇」，政府和商界不能一味指望內地旅客買奢侈品來支持零售業。

然而，外界作出理性分析的同時，港府則繼續自我感覺良好。當局估算，提高購物免稅額後，每年能為香港帶來額外約88億元至176億元購物消費額，經濟增加值約27億元至54億元。外界不知數據從何而來，正如不知高官所謂的「10間店舖結業的同時，有16間開業」是如何統計出來，但以目前低迷的市況觀之，惠港措施是否萬試萬靈？更大的問題是，香港是否能把握機遇？還是一招無效、又望「阿爺」出另一招打救？

濫竽充數 不思進取 可以看見，中央已為香港開放了59個個人遊城市，惟經濟數據依然跌跌不休，4月零售業總銷貨價值按年下跌14.7%，為近4年最差，零售業界預期今年全年會繼續錄得雙位數跌幅。港府又是月月放煙火，又是推動禮貌運動，又是加碼至兩日一盛事，旅發局亦砸大錢為旅客派發優惠券，奈何旅客消費模式難以扭轉，港府又眼高手低，甚至連殯儀業展覽都列為盛事濫竽充數。

中國旅遊研究院數據顯示，內地旅客對香港的滿意程度拾級而下，澳門進佔第一，成為內地旅客最滿意的城市，香港則跌至第七。高官盲目唱好香港復甦勢頭強勁，自吹內地旅客帶動經濟，人們卻只見內地旅客窮遊吝於消費，滿街拉閘執笠店舖，個人破產呈請迭創新高。試問執政者不肯正視問題，就算中央送上再多的大禮，跟石沉大海又有甚麼二致？

雪上加霜的是，港人北上熱潮持續不退，預料這幾天假期，出境人潮又會逼爆口岸。數字顯示，去年5月至今年4月，經陸路口岸出境的港人逾7,460萬人次，同期來港的內地旅客只有2,819萬人次。換言之，每月平均差距超過386萬人次。此消彼長，也跟本港零售餐飲業界不思進取脫不了關係。不少人拿深圳的服務業跟香港作比較，發現香港又貴又劣，長年沒有改進。有比較有傷害，消費者用腳投票，何必貼錢買難受？

隨着連接深圳與中山的深中通道即將通車，兩地車程將由兩小時縮短至30分鐘，預料將進一步搶走本地客。而出於政治操作原因，台灣當局又將香港提高旅遊警示，本港旅遊業或多或少再受衝擊。港官不能把頭埋在沙堆，必須切實面對問題，針對旅客口味改變出招；何況競爭來自四面八方，商界必須創新求變，不能故步自封，否則別說被深圳拋離，其他大灣區城市也會領先香港。