龍七公：少子化釀危機 南韓哭中國驚

人口危機已成本世紀各國最大的威脅，現在最迫切感到危機的國家和地區大都在東亞，南韓總統剛於月中發出「不生孩子，國家會滅絕」的警告。其實內地、香港、台灣也有同樣煩惱。慶幸的是，內地最新公布指，去年有11個省區市常住人口上升，包括北京、上海、天津、廣東省、浙江省及江蘇省等經濟火車頭，這些省市能夠在GDP與人口方面錄得上升勢頭，可算一個好消息。

據內地公布，11個省區市人口去年增加160.25萬人，其中浙江省和廣東省合共增加99萬人。廣東既有人口流入，也有新生嬰兒上升；另一人口雙增長的是經濟表現並不標青的貴州，該省竟也錄得人口自然增長1%。雙增長對經濟大省是好消息，過去20多年，中國經濟高速成長，除依賴勞工勤奮、科技及製造實力外，大量勞工是不可或缺的生產要素。不少海外國家都羨煞中國的人口紅利。

樓價高企窒礙成家 不過，有專家擔心，去年數字可能是疫情後的短暫反彈，人口也不可能忽然大增。至於率先披露有人口增長的地區大都是內地經濟火車頭，像浙江省、廣東省及江蘇省，都是實力堪比歐洲國家的大省，這些位處中國核心地帶的區域人口上升，可淡化樓市大調整對經濟的打擊，甚至有學者認為人口上升，或得益於樓價下跌。

現在只有11個省市的人口資料，全國各省市人口的數據還待統計，專家擔心人口一旦下滑，要重返升軌需要經濟強力反彈、年輕人轉變觀念等，由跌返升實在不易。

南韓便是前車之鑑，2023年當地總人口只有5,100萬，比2022年減少約11.37萬人。去年南韓新生人口只有約23.5萬人，亦較2021年及2022年分別下降11%和8%，連年形勢也不樂觀，南韓總統尹錫悅早前主持2024年低生育老齡社會委員會會議時，便對國民生孩子感到憂心，還把年輕人生不生孩子，與國家前途掛上鈎。可是，南韓政府除了成立新的「人口戰略企劃部」，繼續谷生育外，能出的招已不多。

南韓婦女的生育率已是世界最低，去年該國每名婦女生育跌至0.72。年輕一代不願生，與生活及社會壓力大有關，近年南韓大城市的樓價飆升，南韓亦出現像香港一樣的問題，年輕人連居所問題都解決不了，談何成家立室、養育後代呢？

於是南韓社會很憂慮，該國專家的預測更恐怖，按現時趨勢發展，50年後、即2075年左右，南韓人口將跌至3,620萬人左右，屆時近半數都是65歲或以上的老年人口，即整個社會待供養的人口比工作人口多得多，這樣的人口結構令南韓遲早面對勞工不足、競爭萎縮、消費縮水等難以解決的難題。

看了南韓的危機，包括內地、香港、台灣等正在谷生育的地方，都必須學習鄰近地區經驗，正視年輕人不婚不育或遲婚少育的問題，勿讓小害成了大禍。