笑看天下：拜登舉止異常應退選

81歲的美國總統拜登和78歲前總統特朗普，於美東周四晚進行今屆大選首場總統電視辯論，講真，一個呆一個喪，相信並不會有乜睇頭。呆的令人怕他忽然失神「定格」；喪的無非扯大喉嚨直呼只有他可「令美國再次強大」，反正佢廢噏當秘笈，吾人見慣見熟。期間拜登似乎口齒不清，並多次清喉嚨或咳嗽；其中一次，拜登回應完有關美墨邊境危機嘅提問後，輪到特朗普發言，佢直指：「我真的不知他最後幾句在說甚麼。」拜登一臉愕然地望着特朗普數秒。

特朗普說聽不清拜登最後幾句講乜，老朽相信並非特朗普詐型。事實上，拜登有時見記者或在政要間發言，其聲線一向低沉，𦧲𦧲脷，真係唔知佢噏乜！美媒指，拜登嘅醫生今年2月曾指，佢偶爾會出現胃酸倒流症狀，需更頻繁地清喉嚨，拜登早晚會服藥控制胃酸，近期亦出現口吃問題，佢曾於2020年初承認自己偶爾真的很累，會說話結巴，但這與智力素質無關。呢個現象早喺2020年初，即係3年多前已經如此，依家機能進一步退化亦合理；所謂「老當益壯」根本係安慰老人家生日時的客套說話！

拜登近排喺3個不同場合疑似出現不尋常表現。今個月15日，佢接受美國名嘴吉米基梅爾訪問，結束後向台下觀眾致謝，卻突然定格般站在原地，好似畀人點咗穴，幸好同台的前總統奧巴馬拉了他一把；6月6日，佢到法國出席諾曼第登陸80周年紀念活動時，當現場吹奏安息號悼念陣亡士兵，佢突然轉向後方；6月中旬，拜登出席七大工業國集團（G7）領袖峰會時，喺一個降傘表演現場突然走開並豎起拇指，最後意大利總理梅洛妮走近並輕拍佢手臂提醒佢。這麼多不尋常的表現，都說明為自己為國家佢確實應該考慮退選！