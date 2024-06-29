撥亂反正：中波關係 前景未明

東歐國家波蘭總統杜達日前到中國進行國事訪問，內地媒體高唱中波關係進入新台階，親美媒體則刻意淡化以至貶斥今次訪問，質疑在美西方圍攻中國暗助俄國延續俄烏戰事之際，深受戰事影響的波蘭不應在此時訪華。

中波關係在傳統上友好，包括在波共倒台、冷戰結束之後。自從意大利打了退堂鼓，波蘭便變成中國「一帶一路」倡議在歐洲的最大合作國，中方在當地援建了不少基建項目。但兩年前俄烏戰事爆發，與烏克蘭接壤的波蘭深受難民潮、能源價格急升和農產品滯銷影響，令當地反俄情緒高漲，連帶與俄羅斯關係密切的中國也變得不受歡迎。加上兩國貿易逆差不斷擴大，愈來愈多親西方政客在當地選舉報捷，令雙方關係近年反覆轉差。

今次杜達訪華能否令兩國關係止跌回升呢？暫時看不到可產生很大作用。中方在訪問期間，宣布向波蘭旅客提供短期免簽證待遇，但有關措施僅有利中國入境旅遊，對波蘭好處不多，暫不見中方提出會大舉輸入波蘭的農產品或其他商品。中波企業合作生產電動車的計劃，更可能被歐盟的加徵關稅建議打殘。對於俄烏戰事，中波雙方也是繼續各說各話，未有亦不可能有重大變化。

有評論更認為，今次訪問只是杜達的個人行為，未能代表整個波蘭政府及廣大民眾。杜達政治立場保守，反同、反墮胎，支持限制司法權力和加強控制媒體，雖然未至於反美，但與歐盟、北約，以至國內的親西方主流愈來愈格格不入。杜達將於明年卸任，有傳他想轉往聯合國工作，需要取得中國及大多反美親華的南方國家支持。中波關係的未來走向，關鍵始終是俄烏戰事，而後者的發展又要看美國大選結果，變數甚多。