自成一家：西方民主制度的困境

日本首相岸田文雄自從所屬的自民黨爆出黑金醜聞後，民望就不斷下滑，至今仍未見到谷底。據日媒最新公布的民調顯示，僅有一成受訪日本人希望岸田文雄在9月的自民黨總裁選舉中連任並繼續執政，這麼低的支持率在民主國家來說可謂是非常罕見的。

說回目前的日本政界，用詭異來形容並不為過。岸田文雄不受大部分日本人歡迎，自民黨的支持率也一直在三成左右徘徊，但仍然可以繼續執政，很大程度上是因為其他政黨的民望更低，例如日本最大在野黨立憲民主黨的支持度不到一成。可以說，普遍的日本人沒有心儀的政黨，對國內政治基本上已失去了關注度。

至於是甚麼原因導致愈來愈多日本人對政治失去興趣，眾說紛紜，不過肯定和日本的政治體制有關。根據程序，日本民眾是先選出國會議員，再由執政的政黨選出代表出任首相。問題是日本的政黨多數很爛，選民就算不滿意，最終也只能被迫投給比較熟悉的政黨即自民黨，無法左右首相的人選。

日本政治體制的問題也是西方民主制度的弊端。歐美國家選舉往往只關注領導人的產生過程，認為只要是選民一人一票選出來的，這樣的統治者就是具有代表性。然而，現實中的社會普遍存在不平等，掌握資源的精英階層實質上壟斷了參選的人選，導致近年很多歐美的選舉都出現揀唔落手的困局。很多政客也只是在投票期間才重視民眾，令選舉淪為表面形式的民主。其實，民主除了追求選舉的過程，也要看重實效，關注當權者能不能解決民眾的訴求。這和西方選舉制度之間未必有必然聯繫。政權如果做得好，它的產生過程反而是次要。日本政治體制面臨的困境很值得大家深思。