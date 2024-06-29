筆下風雲：提高警示替台獨壯膽

北京發布依法懲治台獨頑固分子的《意見》後，台灣當局隨即有所反應。陸委會宣布，調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」；直指陸港澳持續增修國安法令，加上近日發布的《意見》，嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全。

兩岸對立愈演愈烈，就目前來看，不可能緩和，香港當然無法獨善其身。事實上，自民進黨蔡英文上台執政後，港台兩地交流益發冷淡。2019年黑暴一役，甚至有指蔡政府曾向黑暴分子提供訓練和物資，其後又收容了一批潛逃的黑暴分子，更令兩地互相猜忌和不信任。兩地民間交流不如從前熱絡，港方連今年的台灣總統選舉也刻意冷處理，兩地隔閡日深，已是不爭的事實。

謊言說一百遍雖然不會變成真理，但的確可以將部分人洗腦，台灣持續渲染香港不安全，除了台灣旅客可能減少訪港，一些與台灣友好的國家，同樣或對陸港澳增添反感。目前港府除了駁斥台灣當局歪曲事實、是抹黑詆毀的政治操弄外，未見有甚麼積極方法重振兩地民間交流。看來港府只會跟隨上意，當兩岸關係欠佳，港台關係也會消極下去。

賴清德曾自稱是務實的台獨工作者，對於大陸針對頑固台獨分子的法律懲處，最高可判死刑，他口頭仍然強硬，但從其作出的政治操弄觀之，心裏也不是不驚恐的，畢竟美國是否義無反顧保衞台灣，無人敢寫包單。中國大陸國力日盛，頑固台獨分子即使不入境陸港澳，會否在其他跟華友好的國家過境時遭逮捕，是他們最恐懼的事。賴清德早前已拉馬英九做擋箭牌，指馬亦提過陸台互不隸屬；現在又藉着種種政治操弄將2,300萬台灣人拉落水，目的就是替他壯膽。