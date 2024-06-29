坦言集：雙線作戰

90年代，美國軍方提出同時在兩個戰場作戰的規劃，但一直未有這樣的情況出現。2003年，美國侵略伊拉克是一面倒的戰爭，且不是靠戰場勝負，而是以政治情報與收買的政策為主。其餘小規模局部的戰爭，如阿富汗，乃至阿拉伯之春，都是政治顛覆，美國和北約參與主要是壓制執政政權，方便美國支援的勢力奪取政權，如利比亞北約禁制領空，並沒有引發大戰。

美軍的兩個戰場同時作戰的能力從未受到考驗，期間因蘇聯崩潰，美國獨霸，沒有同等實力戰爭的機會。美軍反而經歷一段所謂和平紅利的階段，軍備放鬆。近年來似乎在與俄羅斯和中國新的對峙下，要重整軍備，重新部署雙戰場同時作戰的能力。

從軍事角度看，雙戰場同時作戰只是應用於實力太懸殊的特別強國。不過，以烏克蘭戰爭的例子看，不打全面戰爭，美國與北約支持烏克蘭是打不過俄羅斯。一場戰爭難以取勝，戰敗機會頗大。當然，美國的解釋是烏克蘭戰爭是把手腳束縛，體現不到美國的軍事強勢。單只波蘭軍隊和各國僱傭軍參戰，比不上美軍。戰不勝俄羅斯是美國沒有投入它強大戰鬥力量，烏克蘭戰場的表現代表不了美軍的實力。因此，美軍若直接參與，形勢可改。

不過，俄羅斯在烏克蘭的作戰也是極為節制，實質雙方未盡全力，勝負代表不了雙方力量的真正對比。美國正準備用國防經費僱用退伍軍人的私營軍事組織參戰烏克蘭，正是要用美軍加強戰力，試圖改變戰場形勢。這便是美軍不正式出兵的非正式美俄大戰，可以是兩國軍事角力的一次較真實的比併，且看勝負如何。

然而，美俄決戰於烏克蘭卻受到以色列在巴勒斯坦行動的干擾。由於以色列的執意用種族主義清洗來對付巴勒斯坦人的起義，引致阿拉伯及伊斯蘭教的反抗。伊朗等地方武裝直接與以軍作戰。這麼多個月下來，以色列敗勢已現，卻還求一戰。

因以美關係，以色列一死戰，必然牽連美國，美國便要準備出兵援救以色列。由此必然與地方武裝及伊朗大戰，且是傳統戰爭與不對稱戰爭並起，以軍已無法清除哈馬斯，對真主黨與胡塞武裝也似無可奈何，決一死戰如非美軍參戰，以軍必敗。美軍參戰的話便變成烏克蘭與巴勒斯坦的雙戰場，美軍有足夠軍力、財力兩線同時作戰嗎？