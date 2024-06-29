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學業困擾16歲女墮斃
【本報訊】昨日凌晨零時許，執法部門接獲一名男子報案，指其16歲女友人發出短訊，聲稱自己企圖輕生。人員趕至大埔大元邨調查，發現少女重創昏迷，倒斃在泰寧樓對開地面，懷疑她由高處墮下。據悉，事主近日疑受學業問題困擾，不排除因此輕生。
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