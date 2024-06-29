天水圍多一男染登革熱

【本報訊】本港再增一宗本地感染登革熱個案，與早前天水圍天瑞（一）邨個案有流行病學關連。個案涉及一名44歲男子，於天水圍醫院治理，現時情況穩定。衞生署衞生防護中心昨日呼籲，曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，盡快與中心聯絡。

病人上周五（21日）出現發燒，翌日（22日）前往天水圍醫院急症室求診，當時毋須入院。其後，他於本周二（25日）再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室，同日入院治理，現時情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，昨日證實感染登革熱病毒。

與早前個案住所相鄰

衞生防護中心初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓，與早前公布另一宗涉及一名女病人個案的住所（天水圍天瑞（一）邨瑞勝樓）相鄰。他在潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，故較大可能在本地感染。由於兩宗個案的住所十分相近，因此相信兩宗個案屬流行病學關連個案。中心已視察男病人的住所。他的5名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心亦會為他們提供抽血篩查檢測。