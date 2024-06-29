遠洋走私博大霧 檢億元手機板腦

僅作虛假申報 無特別手段掩飾意圖 針對利用遠洋船走私活動，海關於本月展開代號「巨浪」行動，期間偵破3宗案件，俱從出口至馬來西亞的貨櫃，檢獲總值約一億元的懷疑走私電子器材，並拘捕一名寄貨公司負責人。初步調查顯示，走私分子並無採取特別掩飾手段，僅透過虛假申報擬「博大霧」；由於涉案走私貨俱屬內地熱門商品，故不排除有人企圖採用迂迴路線，經馬來西亞轉運至內地圖利，藉此減低海關注意。

海關早前根據情報分析及風險評估，鎖定3個原定出口至馬來西亞的40呎長海運貨櫃，並分別於6月10日、17日及23日查驗上述貨櫃。該3個貨櫃各被報稱載有鋁片、鋁合金及通訊配件，惟經X光檢查後，發現俱存在可疑影像。前兩個貨櫃的貨物密度與形狀與所報稱的鋁片、鋁合金並不脗合；第3個貨櫃的貨物則非常雜亂，影像中有深淺不一地方，並有個別貨物體積較大，不符合通訊配件體積細小的特點。

3案採迂迴路線轉運內地 關員其後打開相關貨櫃，從中檢獲電路板、手機、平板電腦、汽車零件等未列艙單貨物，估計市值高達一億元。海關經跟進調查後，拘捕一名涉及其中一宗案件的60歲男子，他報稱是寄貨公司負責人；另外兩宗案件的寄貨人分別是一間海外公司和一間已經解散的公司。案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。

調查人員指出，涉案不法分子並無採取任何掩飾手段，相反卻明目張膽地把貨物放在3個貨櫃，僅透過虛報貨物資料擬蒙混過關。另外，行動中所檢獲的物品，過往均為走私到內地的熱門產品，不排除有人為了逃避偵查，於是採取迂迴路線，先把貨物走私至馬來西亞，然後再偷運至內地圖利。

海關強調，會繼續因應走私方式作出針對性部署，同時會與業界加強溝通，防止本港物流鏈被不法分子利用。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。