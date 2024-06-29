商廈辦黑幫紮職儀式 拘9男

【本報訊】東九龍區執法人員，早前根據線報及經調查後，於昨日下午約2時，突擊搜查觀塘鴻圖道一商廈單位，當場發現9名本地男子（30至75歲），其中3人疑為活躍香港區的黑幫高層成員，餘下6人疑為同一黑幫成員。人員在該單位內，檢獲一批疑用作黑幫紮職儀式的物品，包括一支紅色棍、8個簪花、一個已使用過的化寶盆，兩張分別為白色及黃色的紙張，紙上寫有其中6名男子的中文姓名。

檢紅棍利是戒條誓詞 此外，人員在一名男子身上檢獲一張白紙，紙上寫有疑是黑幫的戒條及誓詞，同時於另一男子身上，搜獲一封內有6,000元現金的利是，懷疑是紮職儀式使用的物品。人員經初步調查後，以涉嫌「參加三合會社團集會」罪，拘捕該9名男子，相信他們正在舉行黑社會紮職儀式，各人俱已被帶走調查。

調查人員表示，涉案單位是其中一名疑犯註冊的公司，該公司有正常業務。

被捕9名疑犯中，一人負責做法事、一人為黑幫大哥、一人為黑幫叔父，6人為紮職成員。他們當中兩人報稱無業，兩人為退休人士，餘下5人分別報稱商人、地盤工人、送貨工人及麻雀館職員。