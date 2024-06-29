3月實質平均工資按年升1.5%

【本報訊】政府統計處昨日公布數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年3月的平均工資率較上年同期上升3.9%。政府發言人表示，今年第一季工資和勞工收入與去年同期相比繼續有可觀的升幅。

31%公司人工反跌 統計處表示，今年3月，約64%公司的平均工資率較上年同期上升，31%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年3月的實質平均工資率較上年同期上升1.5%。

薪金總額統計方面，今年第一季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.7%；扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第一季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升1.8%。

名義工資指數方面，在今年3月，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由3.1%至4.7%不等。至於實質工資指數，所有選定行業主類在同期亦錄得按年升幅，由0.8%至2.4%不等。展望將來，政府指勞工市場緊絀，應會在短期內繼續為工資和勞工收入增長提供支持。