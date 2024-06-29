古洞北粉嶺北平整工程獲批 涉款300億

【本報訊】政府希望發展北部都會區，其中一個重點發展項目為古洞北/粉嶺北，就古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下佔地274公頃的地盤平整和基礎設施工程，政府向立法會財務委員會申請撥款301億6,790萬元，有關項目因工務小組委員會不建議財務委員會進一步討論，因此財委會昨在無經討論下通過項目。

佔地247公頃 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎設施工程的建造工程，按付款當日價格計算，估計所需費用為301億6,790萬元。古洞北/粉嶺北新發展區是北部都會區內首個進入建造階段的新發展區。根據《北部都會區行動綱領》，古洞北/粉嶺北新發展區的規劃以住宅社區為主，位於「口岸商貿及產業區」內，毗鄰現有的粉嶺/上水新市鎮。為帶動發展，政府計劃將部分位於市區的政府辦公室遷至古洞北。

古洞北╱粉嶺北新發展區項目的總發展面積為320公頃，分兩個階段推行，首階段佔地73公頃，餘下階段佔地247公頃。

首階段發展的地盤平整和基礎設施工程在2019年展開，政府指進度理想，經平整的土地已先後交付作興建公營房屋及賣地等，亦有一幅預留作政府辦公大樓的用地的平整工程預計在2026年完成，而香港房屋委員會及香港房屋協會現正於3幅用地興建公營房屋，由2026年起陸續落成。

相關撥款工程包括為約247公頃的土地進行地盤清理及平整工程，以提供土地發展公私營房屋、商業、政府、機構或社區設施、休憩用地等；興建粉嶺繞道、寶石湖路行車天橋、新發展區內道路及單車徑，擴闊粉嶺公路；建造其他基礎設施，包括設置排水系統、排污系統、供水系統等。