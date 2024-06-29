跨部門全港反黑工 4日拘19人

【本報訊】入境處於本周一至本周四一連4日，在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」和「曙光行動」及連同執法部門的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕11名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者及4名逾期逗留人士。

包括3名僱主 反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了91個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店，共拘捕11名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者及一名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為4男7女，年齡介乎22至57歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩男一女，年齡介乎38至54歲。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為一名40歲女子。被捕的逾期逗留人士則為一名29歲女子。

於「冠軍行動」中，執法人員於紅磡及九龍城區共搜查了49個目標地點，共拘捕3名逾期逗留人士。被捕的逾期逗留人士為一男兩女，年齡介乎32至45歲。