調查指變性對安全影響受關注

【本報訊】全球性別平權聲音不斷上升，加上「變性」技術發展，令性別意識亦開始變得模糊，生命及倫理研究中心進行了一項有關「社會對變性的看法及接納程度」調查，發現絕大部分受訪人士認為應尊重不同性別的人，但不太認同「每個人都有權選擇或改別自己性別」。受訪者較為重視變性事宜涉及人身安全及公平問題。

大部分人認同應尊重 該項調查以問卷形式進行，1分為「絕不接受」，5分為絕對接受，並以整體平均分作出分析。中心表示，受訪者中，有52%為46至65歲人士，有11%人認識變性人士。同時，有79%受訪者信奉基督教，4.6%信奉天主教。結果顯示，絕大部分人認同「應該尊重不同性別的人」，達4.52分。至於「每個人都可以有選擇／改變自己性別的權利」，受訪者接受程度較低，平均分約2.4分；「透過自稱另一性別，則可改變性別」，平均亦只有1.91分。

中心的調查亦問及運動比賽、使用洗手間問題上的意見，不少受訪者同樣有擔憂。如就「未完成變性手術或性別重置手術的人士進入異性專用設施（如洗手間）」，或「參與相關異性運動比賽」，受訪人平均給的分不高於2分。對於已完成變性手術者，相關接受程度就較高。