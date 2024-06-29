東呼即應：YouTube縱淫暴未應對 東方第22度檢舉

東呼即應揭恐怖意境 荼毒青少身心靈 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，露骨意淫，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5條YouTube影片，昨第22度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進YouTube禍害。今次影片有展示女女接吻及放血用作繪畫等恐怖意境，也有女性被打賞後撕開臉皮及刺穿腹部等血腥鏡頭，以及男女全裸畫面。《東呼即應》訪問各界意見，有市民認為政府應跟進YouTube淫片問題；有議員則建議，可考慮利用軟件，過濾18歲或以下人士的手機或平板電腦，令他們接觸不到網上色情資訊。

第1條影片以本能為名，講述一個年長的女畫家，以紅色顏料繪畫栩栩如生的人像畫，一名年輕女子邀請女畫家觀看她的行為藝術，竟是脫至全裸並躺在一個浴缸上，再插入一根輸血管，將她的血液連接至浴缸的水龍頭開關，女畫家獲邀去開啟水龍頭後，一滴滴鮮血滴在年輕女子的胴體上形成「浴血」。其後女子與女畫家一見如故，又親吻對方，豈料女畫家趁她不為意時用藥將她迷暈，然後抽取她的血並流進一個容器內，原來女畫家所用的紅色顏料，是抽取真實人類的血而成，電影末段她更把新鮮的血塗在自己身上，令人看後感到心寒。

第2條影片在黑暗環境下展示女模特兒脫衣過程，起初她穿着魚網狀黑色上衣，其後在音樂及燈光變化下慢慢變成脫去上衣，露出豐滿乳房，然後繼續在音樂及燈光下擺動，其後影片就結束。

撕破臉皮 血肉模糊 第3條影片以黑白呈現，講述一名殘疾女子與一名為她做物理治療的黑人男子的關係，片段一開始就有一段女子隔着短褲進行自慰的畫面，其後她在男子上門為她進行物理治療期間多次挑逗，而男子起初不為所動，但到最後卻與她「玉帛相見」，有大膽的露乳床上交歡戲份。

第4條影片展示一名僅穿內衣褲的短髮女郎在接受一個男子打賞，男子每付一張紙幣，她就會脫一件衣物，頭兩次她只能脫去胸圍和內褲。當她一絲不掛後，男人仍說想要看更多，女子竟強行撕破自己的臉皮，形成半邊血臉。而男人仍想要看更多，女子竟用一把刀刺穿腹部再用雙手強行撐開肚皮，血肉模糊令人不忍目睹，其後女子倒地，男子也拋下數片紙巾就離開了。

第5條影片講述一對年輕情侶，在不同場景中的情愛表現，除了在床上交歡外，也有在浴室開着花灑時二人纏綿，最具爭議的一幕是男女在一條橋上，男人最先脫去所有衣服，然後女方也跟着脫，鏡頭清晰拍攝到男性的性器官，而女性的全裸胴體也表露無遺，最後二人一起跳進河中狂歡，裸露尺度教人嘩然。

議員陳仲尼指出，社會的一致共識就是好好保護18歲或以下的青少年，他們的身心健康成長至關重要。他提到，現時科技日新月異，或可利用軟件過濾青少年的手機、電腦或平板電腦，讓他們不會接觸到或上網連結到色情網站或平台，幫助青少年的同時，亦可顧及其他成年人的自由。至於是否要全面禁制某些網站或平台，陳則稱要仔細討論、平衡雙方利弊後才能作出決定。

學者促盡快設限制 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，涉事的5段影片基本上都是賣弄色情，問題在於YouTube遲遲未有只供成年人觀看的標示，讓非成年人都可以看到，反映執法上有漏洞。他續指，事件亦可以見到YouTube在管理上非常混亂及寬鬆，讓全球未成年人士，有機會接觸不良影片。他促請港府及淫審處，應盡快將影片判斷為「III級」內容，並要求YouTube盡快將影片標示成僅限成年人觀看。

東方再度致函警務處檢舉YouTube。 玉帛相見交歡 東呼即應爆料熱線 血腥行為藝術 強行撕開身體 東網版面新設計一撳即睇 黑暗環境脫衣 男女橋上裸露