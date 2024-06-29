下周一假期 14間普通科門診供服務

【本報訊】下周一為公眾假期，醫院管理局公布當日將有14間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

可電話或「HA Go」預約 除了醫管局轄下的普通科門診診所外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診。發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。

14間提供服務的普通科門診診所包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所、柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、戴麟趾夫人普通科門診診所、瀝源普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院。服務時間為上午9時至下午1時，以及下午2時至5時。