助綠色轉型 合資格船舶可獲6萬元

【本報訊】為鼓勵航運業綠色轉型，海事處昨日表示，所有在香港註冊的5,000總噸或以上船舶只要符合評級並持有證明即可獲綠色優惠；每艘船舶在期限內最高可獲6萬元。

須達碳強度評級A或B 海事處表示，綠色優惠計劃即日起至2026年12月31日接受合資格香港註冊船舶申請，以鼓勵航運業綠色轉型，政府在2024至2025財年共撥款6,500萬元以落實此項措施。計劃規定，所有5,000總噸或以上的香港註冊船舶，並持有有效的遵行規定證明（耗油報告及營運碳強度）顯示該船舶達到國際海事組織制訂的碳強度指標評級A或B，便符合資格獲得綠色優惠。每艘合資格的香港註冊船舶可於2024至2026年間就每個對應年份獲得兩萬元，3年內持續維持高評級者最高可獲6萬元。

海事處續稱，香港註冊船舶享有良好聲譽，2023年的港口國滯留率僅為0.81%，遠低於全球平均的3.39%。香港船舶註冊處一直在《巴黎諒解備忘錄》和《東京諒解備忘錄》的白名單之上，同時亦持續獲得美國海岸防衞隊「21世紀優質船計劃」的質量認可。

香港作為國際海事組織的聯繫會員，一直致力支持該組織的減碳措施。雖然其他船旗國亦有推出各項綠色優惠措施，但至今尚未有措施與碳強度指標相關。香港將成為先行地區，率先支持國際海事組織與碳強度指標評級相關的綠色航運政策。措施有助推廣香港船舶註冊處的綠色船隊形象，進一步提升香港船舶註冊處在國際海運界的品牌聲譽。