天氣酷熱 上水錄36.6 ℃

【本報訊】本港連日酷熱，天文台昨晚發出特別提示，指雷達圖像及地面資料顯示位於菲律賓的熱帶擾動有氣旋式環流，但結構較為鬆散，風力仍然較弱，仍未發展為一個熱帶氣旋。預料該擾動會在今明兩日北移逐漸靠近廣東東部沿岸，並為該區帶來驟雨及雷暴。未來幾日會否打風暫未有定論，不過，昨日天氣酷熱，上水曾錄得攝氏36.6度高溫，天文台則接獲港島以西海域有水龍捲的報告，據市民拍攝的影片，水龍捲完整、清晰地移動，約十分鐘才散去。

港島西海域現水龍捲 昨日下午4時53分左右天文台接獲水龍捲報告。目擊者表示，在昨日下午4時50分由華富邨向貝沙灣方向發現水龍捲，約10分鐘水龍捲已散去。網民指，是次水龍捲「好清晰」。

昨日本港繼續酷熱，天文台最高氣溫曾達攝氏34.2度，上水更曾有攝氏36.6度。天文台預測今早驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，最低氣溫約攝氏28度。今日下午將短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏33度。吹和緩南至西南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。

高溫持續下，當局呼籲市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立即休息和求助，並盡快求醫。民政事務總署會在酷熱天氣警告生效期間全日開放臨時避暑中心予市民避暑。