半月6成員請辭 政府指社工註冊局如常

【本報訊】社工註冊局再有多兩名選任成員請辭，包括副主席何詩敏及成員黃錦娟，任期周四（27日）結束，令選任成員由8人減至只剩主席伍銳明和成員黎汶洛兩人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，離任是他們自己決定，強調不會影響社工註冊局的運作。

選任成員餘下兩人 孫玉菡表示，確保屆時舊註冊局終結運作後，新的註冊局立刻可以運作，政府早前已去函通知相關成員，如《條例草案》通過，便會在7月5日有宣誓儀式，並查詢會否出席和留任。其中伍銳明表示沒補充，黎汶洛則表明會出席宣誓，更認為是有效管治的最好方法。

對於社工註冊局連續兩日有選任成員提早離任，孫玉菡表示，選任成員辭職屬個人決定，對註冊局運作沒影響，重申政府有迫切需要令社工註冊局運作重回正軌。他又解釋，提早通知下周五宣誓，是為了確保修例後，新舊註冊局可「無縫交接」。

繼社工註冊局選任成員林昭寰報章撰文表明不滿政府修例提出請辭後，前日有多3名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍；至昨日再有多兩名選任成員請辭，最新離任的兩人是副主席何詩敏及成員黃錦娟，任期周四結束，意味註冊局半個月內已有6位選任成員離任，令原本8名選任成員只剩下兩人。