石澳道鞏固斜坡遲來 2027年始展開

80個納「防治」 首批17個需4.5年完工 極端天氣日趨頻繁，去年9月一場世紀黑雨，重災區之一的石澳曾兩度發生山泥傾瀉，市區通往石澳的唯一行車路石澳道一度全線封閉3日，影響數千名居民出入。土木工程拓展署已將石澳道斜坡納入「防治計劃」，據該署向南區區議會提交的文件透露，當局計劃於2027年啟動首批17個斜坡的鞏固工程，料工程需時4.5年完工。

南區區議會與土木工程拓展署下周四（7月4日）將會召開會議，討論石澳道政府人造斜坡的初步工作計劃。該署的文件指，去年已經開始有系統地將位處唯一行車通道旁、並可能影響較多居住人口社區的斜坡納入「防治計劃」，至今已有37個這類別的政府斜坡在「防治計劃」下進行先導詳細研究，當中包括3個位於石澳道的斜坡。

仍有13個屬優先 未訂時間表 鑑於去年石澳道曾發生嚴重山泥傾瀉事件，土拓署計劃揀選更多位於石澳道旁的斜坡進行研究並鞏固。資料顯示，石澳道兩旁約有160個人造斜坡，當中約有80個斜坡有待進行研究及鞏固，其中約30個斜坡應優先處理，首批17個斜坡鞏固工程將於今年底至明年初開始研究，工程則預計於2027年下半年陸續展開，整項工程預計需時約4.5年，而餘下的13個需要優先處理的斜坡亦會適時納入「防治計劃」。

近年極端天氣影響日益嚴重，當局在2010年展開「長遠防治山泥傾瀉計劃」 ，目標是每年鞏固約150個不符合標準的政府人造斜坡，為約100個私人人造斜坡進行安全篩選研究，並為約30幅天然山坡施行風險緩減措施。截至今年3月31日，當局公布相關工作進展，指已鞏固約6,719個政府人造斜坡；完成約6,531個私人人造斜坡的研究；並就457幅天然山坡施行緩減措施。