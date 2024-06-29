18歲還押人士遇襲案 懲教助理涉瞞報提訊

【本報訊】一名18歲還押人士涉被一名二級懲教助理襲擊，繼5人早前已被控有意圖而傷人罪後，再多一人被檢控。一名退休一級懲教助理涉嫌沒有舉報事件，被控一項在公職中行為失當罪。6人的案件昨在觀塘裁判法院提訊。

擬合併案件 控方擬合併兩案，並轉介至區域法院審理。法庭應要求，把案件押後至8月23日再訊，以待控方準備轉介文件。除新增被告准保釋外，其餘5人續還押。

最新被控的被告是55歲男子郭紹輝，他報稱退休人士。控罪指他於2023年12月26日與2024年1月17日期間，身為懲教署一級懲教助理，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即未能執行作為部門主管的職責，及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊姓趙男子。他獲准以5萬元保釋，期間不准離港。

原本被控的5名被告，則是譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），除譚報稱是公務員，其餘4人均報稱無業。5人被控於去年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓活動室外樓梯意圖使趙姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該名事主。當中譚力翀被加控一項串謀妨礙司法公正罪，指譚在2023年12月26日至今年1月14日期間，串謀趙作出意圖妨礙司法公正的行為，即訛傳趙在2023年12月26日的傷勢是因為趙用筆劃傷自己肛門所致。5名被告續還押。案件編號：KTCC 127、1274/2024