被頒令破產 公司清盤 潘蘇通上訴遭駁回

未清還80億貸款 近年屢傳財困 近年屢傳財困、前高銀金融主席潘蘇通，2022年因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億元貸款，被高院原訟庭頒令破產，公司亦遭下令清盤。早前潘就破產令及清盤令，及原訟庭拒絕他要求押後審理破產案的決定申請上訴。上訴庭昨日頒判詞，認為原審法官沒有犯錯，一併駁回上述上訴。

就高院原訟庭拒絕潘蘇通要求，押後審理破產案的決定；及潘蘇通破產令、公司清盤令，答辯人均是中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司。今次上訴由上訴庭副庭長關淑馨、上訴庭法官林雲浩及周家明處理。

事件緣於2017年5月，答辯方為了促成高銀地產的私有化計劃，向該上訴公司借出120億元，潘是貸款擔保人。惟因上訴方未能依時還款，答辯方遂入稟法院，追討其中80億元欠款，在勝訴後，再申請破產及清盤令。在此之前，上訴方曾經向高院申請禁制令，試圖禁止答辯方提出呈請，但不成功。高院最終於2022年7月頒令潘破產及該公司清盤。

上訴庭今年1月18日開庭聽取陳詞，至昨日頒下判詞。判詞提及，2022年6月，潘蘇通以找到第三者向公司借款為由，要求押後至9月，再審理清盤及破產聆訊，並表示相信他及公司應該可以在短時間內還錢，結果被法官陳靜芬拒絕。上訴方指，潘蘇通在審訊途中，曾經提出新證據，但是原審法官卻不批准其加入新證據，也拒絕押後審理，上訴方認為屬犯錯，法官不應頒令潘破產。

原審法官無犯錯 不過上訴庭指，新證據是在聆訊結束、判詞頒發前不久才提出，而所謂第三者借款，並非協議，而僅為投資意向書。考慮到上訴方所欠的貸款總額等因素，原審法官拒絕押後申請是無懈可擊的決定，頒令潘蘇通破產、公司清盤，均為正確判決，上訴理據無一成立，遂駁回上訴，訟費以訴訟各方對評基準計算。案件編號：CACV 525/2021、CACV 261,265-266/2022、CAMP 294/2022