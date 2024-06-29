過夜客專享 旅發局派值逾億優惠券

【本報訊】內地旅客攜帶行李物品免稅額度將提升至1.2萬元人民幣，香港旅遊發展局表示，會展開全新夏日推廣活動，包括向所有訪港過夜旅客送贈50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、餐飲及零售優惠券，總值超過一億元。旅發局主席彭耀佳博士表示，今次提高免稅額度的措施，將有助提升內地旅客在香港購物和消費的意欲，為發揮更大的效益。

7‧11日起推出 旅發局透露，將因應新措施開展全新推廣活動「香港-樂在當夏」，包括由下月11日起，向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、零售及餐飲3款優惠券，提供不同的消費折扣優惠，總值超過一億元，並聯乘業界提供多款精選消費優惠等，進一步提高旅客在香港消費的意欲。

另外，旅發局與過百個品牌推出逾100款夏日精選優惠，供旅客及本地市民享用，優惠涵蓋航空公司、景點、餐飲、零售、商場、旅行社等不同業界，亦會協助宣傳由業界推出的不同大型消費推廣活動，吸引旅客留港消費。