長沙灣海濱長廊 構思周末墟市

【本報訊】觀塘海濱市集雖已告一段落，但深水埗區議會轄下提振地區經濟專責工作小組，支持在去年7月全面開放的長沙灣海濱長廊舉辦周末墟市的建議。提出相關建議的區議員認為可促銷本地漁農產品，同時提供文化交流的平台，並期望有關建議可在今年內落實。

擬設漁農業主題 區議員黃俊雄指長沙灣海濱長廊不但擁有自然景觀和便利的交通設施，且鄰近長沙灣副食品批發市場，建議民政事務總署協調區議會、長沙灣副食品批發市場及內地各省市同鄉會，充分利用海濱長廊的自然資源和鄰近副食品批發市場的優勢，舉辦一系列以漁農業為主題的周末海濱墟市，讓市民可以享受到鮮活食品。

針對相關構思，他認為可以設立農漁產品直銷區，以展示和銷售本地及內地各省市農漁產品，如水果、蔬菜及海鮮等；設置手工藝品和文化展示區，以展銷本地及內地各省市手工藝品，並藝術如音樂、舞蹈等文化特色的表演；還有釣魚體驗、手工藝製作等適合家庭參與的互動體驗工作坊。

至於以本地農漁產品為主要食材的美食攤位亦必不可少；此外，亦應與商界合作，串連臨海的食肆及酒吧提供消費優惠以吸引更多消費者，帶旺經濟。他強調長沙灣海濱長廊已逐漸成為居民享受海港美景和消閒的新地點，當局宜好好利用海濱長廊，推動食肆及漁農產供應商合作。