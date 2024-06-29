長假外遊北上潮 口岸料逼爆

【本報訊】部分市民今起可享3日假期，加上暑假旅遊高峰將至，本港再現外遊及北上熱潮，廣東各口岸陸續迎來客流高峰，皇崗口岸今日高峰期每小時入境量可能超過3,600人，福田口岸的入境客流高峰期每小時可能超過1.5萬人。本港運輸署亦指，今日及下周一，料有較多跨境車輛使用港珠澳大橋離港及回港，呼籲市民留意運輸署的交通狀況消息。

港鐵機場快綫推夏日激賞優惠 而「港珠澳大橋統一資訊發佈平台（平台）」微信公眾號消息亦指，昨日至下周一（7月1日），港珠澳大橋珠海公路口岸通關或將迎來高峰。平台提醒，廣大港澳司機朋友宜關注導航軟體，查看即時路況，合理安排出行計畫，選擇錯峰通關。車輛入境高峰在昨天起出現，出境高峰預計是明天及後天。

假期未到，港珠澳大橋已經預約量大增，運輸署指已在各陸路管制站作出相應的交通及運輸安排，緊急事故交通協調中心會24小時監察口岸及主要車站的交通情況，適時作出應對措施。

另外，港鐵公司宣布，機場快綫將於暑假推出多項夏日激賞，包括小童免費乘搭優惠，由下月1日起至9月1日，3至11歲小童只需持有有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫往返市區車站（香港、九龍或青衣站）至機場站，方便一家大細出遊。