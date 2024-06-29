深水埗研推深度遊 重踏名人足迹

部分深度遊路線建議

【記者徐家浩報道】訪港遊客消費模式改變，旅遊及零售業大受打擊，外界指單靠夜市、盛事經濟並不足夠，需要發掘更多不同產品。深水埗區議會就區內的旅遊業發展而收集意見，提出多項深度遊路線，當中包括與當區甚有淵源的「鬼才」黃霑和「一代宗師」葉問等名人的足迹。

深水埗區議會的文件指出，在今年3月，全體深水埗區議員已着手就區內深度遊體驗，通過問卷調查、街站、與持份者會談、社交平台等方式收集市民意見，並於5月上旬向秘書處提交報告，提出不同的深度遊路線建議。

建議路線 緬懷黃霑葉問 深度遊的10多條建議路線，當中包括「黃霑•港樂•說好香港故事文化遺產之旅」，和「葉問•深水埗尋橋之旅」均惹人注目，然而詳細路線待定。但題為「名人的足迹」的路線，就可緬懷葉問、錢穆和唐君毅等人過去的居停。當中還包括「冷面笑匠」許冠文和「歌神」許冠傑4兄弟曾居住的蘇屋邨。

「鬼才」黃霑在深水埗長大，黃霑和家人在1949年逃難到香港，住在大埔道與白田街交界的一幢唐樓，而過往亦有團體舉辦黃霑的足迹導賞團。至於葉問，他在1949年末到香港定居，由於當年生活艱苦，他初到港時無處容身，投靠在深水埗天后廟當廟祝的友人，在廟內住了大半年，後來在港九飯店職工總會教授詠春，後遷往海壇街授徒。

近年萌起不少文青小店的深水埗，仍保留了許多傳統手工藝、地道美食、歷史建築及電影場景，故文件中亦提出不少相關的深度遊路線，例如主教山舊配水庫、美荷樓、雷生春、饒宗頤文化館等知名地標，區內商戶諸如涼茶、跌打、紮作及打麵等老字號都在行程之列。