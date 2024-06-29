遊港澳內地客 購物免稅額上限 下月起增至1.2萬

消費體驗至上 促旅業自強 諗計更新商場 內地居民赴港澳旅遊後可享的入境免稅額多年只有5,000元人民幣，被譏「買部手機都唔夠」，內地財政部、海關總署和稅務總局昨日宣布，年滿18歲的民眾攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品總值為1.2萬元（人民幣‧下同，約1.3萬港元），下月1日起，措施先在羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路，及拱北口岸實施，8月1日起推廣至全部進境口岸，但橫琴「一線」口岸除外。港府、香港零售管理協會及多個商會歡迎有關措施，料能額外為本港帶來每年176億元的旅遊消費。內地有遊客認為限額仍低，本港議員亦稱會繼續爭取調高限額。行政會議召集人葉劉淑儀則指，內地需全盤考慮，呼籲本港旅遊界強化自身，考慮舊商場怎樣更新、「搞得好玩啲」吸客。

另有3000元免稅品額度 內地3大部門昨日發布自港澳進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度的公告，除宣布上述1.2萬元免稅額外，內地居民在設有進境免稅店的港澳口岸，還獲准購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在1.5萬元（約1.6萬港元）或以內，也予以免稅放行。

不過，從澳門經「一線」進入橫琴粵澳深度合作區時仍按現行規定執行；從橫琴經「二線」進入內地時，居民旅客攜帶行李物品免稅額度，則依此公告執行。中國商務部在公告稍早前，已於網站通報，內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容納入《CEPA貨物貿易協議》。

冀協同令飲食運輸受惠 葉劉淑儀表示，中央是全盤考慮今次免稅額的提升，雖然同早前有商界主張3萬元人民幣有距離，但調升免稅額應循序漸進，香港零售和飲食業亦不應該完全依靠內地措施，自己都要努力，考慮舊商場怎樣更新、「搞得好玩啲」，提供多些折扣，讓更多內地同胞樂於在香港購物，而不應一味要求中央擴大免稅額。而且，海南島的10萬元人民幣免稅額是全年計，香港則每一次都1.2萬元人民幣，毋須比較。

香港零售管理協會歡迎內地推出挺港惠港措施，相信將會對香港零售市道帶來正面效果，特別是暑假即將來臨，相關措施將有助增加內地旅客在香港開心消費。

協會指，零售業界正努力轉型，以應對市場的變化。該會在7月舉行的「香港開心購物節」是朝着體驗式消費的方向發展，期望以新招數吸引旅客來港消費。

另一行政會議成員林健鋒預期整個零售業連帶旅遊相關行業亦會受惠，令下半年訪港內地旅客人數有望增加一至兩成。他說，下一步可提高內地旅客來港消費的免稅額至每人每次2萬至3萬元人民幣，吸引內地旅客多來幾次和多留幾天，自己亦會向中央爭取有關方案。

飲食界議員張宇人指措施對本港零售業很大鼓舞，5,000元人民幣免稅額已維持很多年，「買部手機都不止5,000元人民幣」。批發及零售界議員邵家輝亦指措施猶如強心針，料內地人來港購物可鬆手些，連帶旅遊、飲食及運輸都有幫助。議員田北辰則指措施可令有意到外國消費的內地人在港購物，估計總零售額增長不止4至5%。

內地上調居民自港澳進境攜帶行李物品免稅額措施