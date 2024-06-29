消毒劑不治本 住戶身心飽受煎熬 床蝨賴死唔走 被迫全屋大裝修

【本報訊】本港基層住戶經常受到鼠患及蟑螂等害蟲困擾，近年床蝨亦成令住戶身心受創的元兇。居住柴灣一公屋的市民去年亦經歷床蝨突襲，經過多次聘請專業滅蟲隊上門噴灑消毒劑後，頑固的床蝨仍未杜絕，最後住戶被迫丟棄陪伴多年的木櫃，清拆木板間隔的房間，再全屋徹底消毒，才令床蝨暫告一段落。

年近七旬的陳女士居於柴灣屋邨一單位逾二十載，她指去年有一天睡醒後，發現小腿出現一片紅腫及痕癢難當，其後多晚也有被咬的情況，才揭發原來木床架上出現床蝨，更發現數隻體形頗大的活蝨在爬來爬去，她馬上聘用滅蟲公司上門滅蝨。

專匿木製家具

不過，經歷兩次專業消毒及噴灑藥劑後，她發現床蝨只消失了一段短時間。後來察覺有床蝨躲在板間房的隙縫之中，令她無計可施，只能與家人商量後，徹底拆除所有木造間隔。期間不時有活躍的床蝨跳出來，令她感到相當無奈。在清除了所有間隔後，單位亦由原本的兩房變為開放式，她亦一併丟掉所有木家具，包括電視櫃及梳化等。為免床蝨再臨，她其後添置了鐵架床，並且再三消毒後才敢睡覺。經歷過床蝨之災後令她心有餘悸，有時半夜夢醒以為有床蝨重臨，不但令她損失慘重，亦對她的心理造成一定創傷。