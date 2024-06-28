自成一家：小心壓艙石出問題

聯繫匯率制度一向被視為維持香港經濟和金融市場穩定的重要基石，多年來宛如壓艙石，有效鞏固了外界對香港作為國際金融中心的信心。香港1997年回歸後，社會長期動盪不安，幾年前更發生史無前例的社會運動，當局過去幾年先後實施的《港區國安法》和23條立法，也被形容為穩定社會的壓艙石。

空船容易翻船，航行時需要備有穩定重心的壓艙石。客觀而言，雙法確實令香港由亂而治，市民生活逐漸回復正常，民生經濟得以重新出發，對維護社會安穩的作用有目共睹。但當局在推行的同時，也要小心出現一些問題。譬如，現在已有《港區國安法》和23條立法，基本上足以壓住反中亂港力量，但有些建制派團體不斷在這兩塊壓艙石加碼，在政治以外的領域泛國安化，據說有學校圖書館要把魯迅書籍下架。這種「僭建」雙法的行徑很易令香港這艘船變得沉重，無法快速發展經濟。

此外，部分建制派人士為了本身利益，凡事左三分，一聽到不同意見就質疑違反國安法，目的並不是真心協助政府管治。《港區國安法》和23條立法這兩塊原本放在船中間的壓艙石，長期下去就會被移到一邊，既解決不了根本問題，也讓香港失去多元化的聲音，對社會未必是好事。

早年提起中美關係，許多人會說經貿合作是確保兩國關係穩定的壓艙石，免受雙方意識形態和美國政黨輪流執政的影響。近年中國崛起，經貿關係反而成為兩國衝突的根源，特朗普2018年更以貿易逆差擴大為由，對華發動貿易戰。目前經貿依然是中美關係的壓艙石，但各界也在反省如何調整。同樣道理，香港建制派陣營亦需檢討怎樣把《港區國安法》和23條的壓艙石作用發揮得更好。