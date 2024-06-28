筆下風雲：拉攏波蘭越南破圍堵

美國愈想圍堵中國，中國愈積極拓展大國外交去破解。最近北京非常熱鬧，賓客絡繹於途，德國副總理哈貝克剛完成訪京之行，表明歐盟徵收中國電動車關稅無助解決問題後，又有波蘭總統杜達對中國進行5天國事訪問，與國家主席習近平舉行會談；與此同時，習近平又在北京會見出席夏季達沃斯論壇的越南總理范明政。

事實上，德國無法失去中國市場，一旦中國對歐盟提出反制，向歐洲入口汽車徵收重稅，德國車企勢必首當其衝，自然不贊成歐盟跟隨美國對中國電動車開刀。波蘭同樣急需中國的投資，特別想拉攏中國電動車企在波蘭設廠。中波兩國發表《關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃》，經貿合作是一大重點，尤其在電動汽車、綠色發展、物流等領域開展雙向投資合作，波蘭同樣反對歐盟對中國電動車徵收關稅。

很明顯，歐洲絕非鐵板一塊，縱使歐盟領導人如萊恩之流是美國代理人，但各國各有打算，中國亦廣結善緣，向能夠撬動的歐洲國家招手。中國最強的「武器」始終是經濟實力，既有全球最大市場，又有領先的製造業，電動車、綠色產業更擁絕對優勢，歐洲許多國家急欲獲得中國相關企業的投資，促進本國經濟，增加就業機會。再說，歐洲沒有與中國爭霸的念頭，只是意識形態、政治制度不同而已，利字當頭，經貿議題根本無必要被美國牽着鼻子走。

至於越南，因地緣戰略關係，成為中美必爭之地，但范明政顯然不會選邊站隊，而是要左右逢源。一方面，中越雖有領土爭議，但大致同意經貿先談、其他擱在一旁；另一方面，越南繼續同俄國保持友好，同時不會拒美國於門外。正因為有「走趲位」，中國破解美國圍堵更添籌碼。