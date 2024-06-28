強詞有理：惹火燒身

無事獻殷勤，非奸即盜。美國國防部長奧斯汀近日主動致電俄羅斯國防部長別洛烏索夫，到底所為何事？美方說法是保持溝通渠道非常重要，其實明眼人都看得出，美國軍頭此時此刻要求對話，必定是嗅到了危機，不得不趕緊想辦法滅火降溫，以免惹火燒身。最近烏克蘭利用美國援助的導彈襲擊克里米亞，造成大量平民傷亡，包括兒童；此外，俄羅斯達吉斯坦也發生一起恐怖襲擊，至少20人遇害。俄方將兩場針對平民百姓的慘劇都歸咎於美國，誓言報復，華盛頓豈能不懼？

美國一直到處搞事，挑動戰爭，無非自恃本土安全，不會受到波及。但現在不同了，俄羅斯核潛艇剛剛在美國的後院古巴兜了一圈，無異於警告華盛頓：你不犯我，我不犯你，你若犯我，我必犯你。這次克里米亞和達吉斯坦同時遇襲，已嚴重踐踏俄羅斯底線，以戰鬥民族睚眥必報的性格，必定不會善罷甘休。美國即使未必是主謀，也必定是幫兇，其家門口將不再是安全之地。這並非危言聳聽，當今世界有能力直接威脅美國本土的國家，俄羅斯絕對是頭一號。

別看老美平時咄咄逼人，想打誰就打誰，其實在俄羅斯面前根本囂張不起來，始終不敢正面硬碰。這也正是奧斯汀此次主動致電別洛烏索夫的真正原因，一方面繼續拱火澆油，一方面要求溝通對話，老美就是如此虛偽、如此膽怯。

當然，美國也許不是單純懼怕俄羅斯，而是擔心自身霸權體系崩潰。自從二戰結束後，美國便一直處於世界叢林的頂端位置，特別是蘇聯解體後，世界由兩強爭霸變成一強獨霸，老美更是不可一世。然而，隨着中俄等新興國家逐漸崛起，美國已不具備超強的實力和地位，若是再爆發世界大戰，不管結局如何，美國霸權都將蕩然無存。畢竟俄羅斯不僅擁有廣闊的國土，還有豐富的資源以及驚人的核打擊力量，再加上中國強大的工業和軍事實力，美國即使聯合整個西方陣營的力量，也佔不了便宜，何況未必所有西方國家都願意聽其指揮。

明乎此，就知道美國為何始終不敢親自下場。它挑起俄烏戰爭，妄圖獨善其身，只是想利用烏克蘭來消耗俄羅斯，哪怕戰至最後一個烏克蘭人，老美也不會皺一下眉頭。最可悲的是烏克蘭，充當別人棋子猶自鳴得意，這種國家不亡才怪。