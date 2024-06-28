坦言集：變相出兵

美國傳媒報道，有內部訊息指美國正考慮聘請僱傭兵在烏克蘭參戰，由美國國防部出薪酬。這是變相的出兵，表面上不是美國的正規軍參戰，實際上僱傭兵會有不少便是原來的軍兵。美國現時不少私營保安組織（私人軍隊的別稱），成員來自軍方，與軍方的關係十分密切，也替國防部執行某些行動。這樣由國防部用僱傭兵出戰，是變相的美國參戰。這是不出兵的出兵，關鍵是用美國的公帑、國防預算經費。

剛剛美國與烏克蘭簽訂了雙邊安全協議，或許便是為這樣變相出兵作合法依據。因為其中涉及美國國防經費支出，總的還是政府行為。此外，烏克蘭亦與歐盟和日本等簽訂相近的安全協議，也可容許它們用政府經費行動來防衞烏克蘭的國家安全。在戰場上失利之際，烏克蘭這樣的簽訂雙邊安全協議，方便它們出兵援助，情況已不只是容許烏克蘭用這些國家供應的武器攻擊俄羅斯境內，連塞爾維亞亦被迫向烏克蘭提供武器，顯示美國和北約正在歐洲部署在烏克蘭戰場大舉進攻。

現時烏克蘭已用美國等提供的中遠程武器，攻擊俄羅斯在烏的佔領區和俄國境內，俄羅斯沒法作完全的防衞，下一步可能便是對俄境更重要的城市空襲。莫斯科之前已受偷襲，今後美國公開支持，相信會放手進行襲擊。而美國等僱傭兵用政府國防經費出兵烏克蘭，目的是企圖扭轉烏軍在戰場上的劣勢。

西方的僱傭兵，包括波蘭的軍隊，早已在烏克蘭戰場上支持烏軍作戰。今次美國等用雙邊安全協議的法律名義，則是名正言順，也大張旗鼓地發動西方僱傭兵聯合入烏抗俄，有一點多國聯軍的聲勢，一方面便於迷惑國內，避開對俄正式開戰和軍隊出外作戰所需的法律程序；另一方面，俄羅斯亦不易了解北約僱傭兵的指揮系統，它們是與烏軍整合起來，抑或是聯合配合作戰？俄軍需要時間才可了解戰場上新對手的作戰與行軍模式。

美國等僱傭兵正式出戰，必然要爭取制空權，僱傭兵沒有空軍，美軍與北約難免以正規空軍參戰。即使以無人機和烏克蘭空軍名義，實質便是美國等正規空軍戰鬥。俄羅斯的反應，一是願意進行和平談判，二是說動用核武的時間將會縮短。但美國不願停戰，為防烏克蘭戰敗，找藉口大舉出兵作戰。俄羅斯便必然抗爭到底，已準備作持久戰，烏戰短期便難以結束。