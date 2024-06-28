生果店爭執 3女榴槤刀掃把混戰

【本報訊】近日網上流傳一段拍攝日期不明、片長約53秒的短片，片中見3名女子在深水埗桂林街一生果舖外混戰。片段開始見一名孭背包婦人與兩名生果舖女店員，疑因買賣問題在舖外爭執，期間一名女店員辱罵婦人「阻X住晒」，婦人聞言後手指對方稱「去死喇你」；女店員怒氣沖沖上前推撞婦人，婦人擬還拖時，另一女店員加入「戰團」，3女在行人路上扭打，途經市民紛紛閃避。

期間，婦人在排檔旁擸起一把掃把揮舞作勢施襲，懷疑推撞婦人的女店員則呼喝她「你試吓！」惟話音未落，婦人持掃把疑拍打該女店員小腿，遇襲女店員憤而轉身跑回舖前，她邊跑邊說「X你老母個臭X」，在舖前擸起一把榴槤刀奔向婦人，並舉刀作勢劈向對方，另一女店員則奪走婦人手上的掃把，並且稱「做乜郁手打人呀？」

此時，持榴槤刀女店員怒氣漸消，轉身返回店舖邊行邊罵「你個冚家X……你」。婦人似見慣「大場面」未見畏懼，續指罵店員「抵你冇人幫襯」，女店員聞言後持掃把揮舞駁斥「使乜你幫襯呀！」婦人其後返回排檔檢回她的手推車，片段至此結束。