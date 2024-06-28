美運港包裹藏毒品 檢900萬元貨拘2人

海關於本周二透過風險評估，在荃灣一間本地集運公司倉庫，查驗3件從美國抵港、並報稱載有寵物食品、零食及調味醬料的空運包裹，結果發現3件包裹均藏有包括懷疑冰毒及液態可卡因，共重約15公斤，總市值接近1,000萬元。人員跟進調查，翌日在荃灣拘捕兩名涉嫌收貨青少年，他們已共同被控以一項「販運危險藥物」罪並於今日提堂。

海關毒品調查科根據風險評估和情報分析，本周二在位於荃灣的一間集運公司貨倉，鎖定兩個由美國寄港、分別報稱為寵物食品和零食的包裹，經查驗後，揭發內藏約9公斤懷疑冰毒。關員隨即對相關託運帳戶作深入調查，再截獲另一件偽裝成調味醬料、內藏約6公斤懷疑液態可卡因的包裹。3個包裹內藏有的毒品，估計總市值約900萬元。

取貨被捕 分別17及18歲 關員經跟進調查後，於本周三採取監控遞送行動，期間目睹兩名青少年前往荃灣一自提點收取相關懷疑冰毒包裹，遂即場拘捕他們。被捕人士分別17歲和18歲，俱告無業，報稱按次數收取1,000至2,000元報酬協助取貨，他們已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

調查人員表示，為打擊販毒集團利用集運方式進行毒品活動，海關加強在市內多間集運公司進行突擊搜查，並於今年1月1日起採取代號「狙擊者II」的執法行動，截至昨日止，共破獲20宗毒品販運案，共查獲約43公斤毒品，總市值高達2,000萬元，以及拘捕4名男子；至於今次案件檢獲的懷疑冰毒及液態可卡因，亦是相關行動的同類毒品案中最多，相信有關毒品擬供應本地市場。

海關呼籲，暑假將至，年輕人切勿貪圖「搵快錢」而參與毒品活動，摧毀日後大好前程。另外，海關提醒物流業界從業員必須提高警覺，如懷疑有人利用物流公司販運毒品，請盡快向海關通報。