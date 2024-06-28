假波案 招重文共3人准保10‧28再訊

招重文

【本報訊】本港球壇上月爆出「打假波」事件。廉政公署採取「勁草」執法行動拘捕多人，懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。3人被落案起訴串謀向收受賭注者投注罪，包括標準流浪主教練招重文及深水埗體育會後衞梁羿童。案件昨在東區裁判法院提訊。3名被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，把案件押後至10月28日再訊，以待廉署進一步調查，3人獲准擔保外出，期間不得接觸控方證人。

涉向收受賭注者投注 3名被告依次為54歲的香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練招重文；45歲何思漢，他報稱任職代課教師，疑是外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）；19歲深水埗體育會後衞梁羿童。招重文及何思漢被控一項串謀向收受賭注者投注罪，梁羿童被控一項向收受賭注者投注罪。

控罪指，招重文及何思漢於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，一同串謀向收受賭注者投注。

梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個手機流動應用程式「PP88」向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

另外，3名足球員及一名「艇仔」亦涉嫌在2021至2023年兩個賽季行賄足球員，以操縱3支足球隊，在港超聯及甲組聯賽多場賽事的結果。案件昨亦在東區法院再訊。法庭押後案件至9月27日再訊，被告續准保釋。4名被告包括29歲霍斌仁，案發時他先後效力香港足球會（港會）及愉園體育會（愉園），他被控3項向代理人提供利益罪名。同案3名被告為中西區康樂體育會（中西區體育會）36歲後衞Luciano Silva Da Silva；29歲深水埗體育會時任守門員屠俊翹；及27歲「艇仔」Waheed Mohammad。4人另被控共兩項串謀賭博時作弊罪。案件編號：ESCC 438、1718-1719/2024