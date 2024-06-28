明年5月底 收回欖隧將減費

剩餘容量充分利用 冀幹道保持暢通 大欖隧道的專營權將於明年5月底屆滿，運輸及物流局指政府收回後將適度下調收費。當局將於下月12日，就大欖隧道接收安排和收費策略，諮詢立法會交通事務委員會，聽取意見。有運輸業代表歡迎政府下調隧道收費，建議象徵式收取約10元；另有業界指，現時跨境貨車主要經深圳灣及香園圍口岸往來深港，與大欖隧道有一定距離，料轉用人數不多。有學者擔心若私家車收費下調太多，或令原本乘搭公共交通工具的市民轉為駕駛私家車，增加路面行車量。

運輸及物流局在社交平台指出，現時大欖隧道繁忙時間使用率超過80%，下調後的新收費須訂在合理水平，以管好車流量、保持隧道暢通，亦要充分利用欖隧的剩餘容量，為屯門公路和吐露港公路減壓。目前政府隧道都已採用易通行作為行車收費工具，政府在收回大欖隧道後，亦會引入易通行。

現時約有45條巴士線行經大欖隧道，服務元朗和北區100多萬市民，當局指收回隧道後，會訂定合理隧道費管好交通，讓巴士乘客免受塞車之苦。商用司機方面，欖隧連通口岸、機場、貨櫃碼頭、主要倉儲用地，貨車使用率特別高，保持交通暢通對運輸及物流界人士同樣重要。

業界料難吸引跨境貨車 根據運輸署資料，現時私家車使用大欖隧道收費58元，而客貨車及重型貨櫃車等商用車收費介乎64元至79元，而屯門公路和吐露港公路則不設收費。香港貨櫃車主聯會主席林海達認為，下調收費是好事，料有貨車司機轉用，但數量不會特別多。他解釋，以往跨境貨車主要經皇崗口岸往來深港兩地，故主要使用大欖隧道，但疫情期間皇崗口岸逐步轉為客運口岸，日後跨境貨車將不再進入深圳主城區，跨境貨運已逐漸形成「東進東出、西進西出」的格局。

林續指，現時深圳西部的貨車主要經深圳灣口岸進出香港，而深圳東部的貨車則經香園圍口岸進出香港，兩個口岸的位置與大欖隧道有一定距離，故現時貨車主要使用屯門公路及吐露港公路。他認為，若大欖隧道收費下調有限，未必能吸引太多貨車司機轉用；即使收費將與青沙公路一致，所有車輛劃一收費8元，亦可參考三隧分流的情況，現時3條過海隧道的車流已趨向平均，顯示司機傾向選擇最方便的隧道。

工會倡象徵式收約10元 貨櫃運輸業職工總會主席陳文送稱，深圳已取消道路及隧道收費，做法值得港府倣效，毋須市民再付任何路費。如果大欖隧道仍要收費，建議當局象徵式收取約10元，令更多人包括貨運業界轉用欖隧，減輕屯門公路使用量。

香港科技大學工學院院長羅康錦認為，若運輸業界在轉用大欖隧道後，明顯節省更多時間及汽油，才有吸引力，最好是達致雙贏，亦即大欖隧道行車量增加，而屯門公路使用量減少。