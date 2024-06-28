無申報物業 6公屋戶判監兩周緩刑

【本報訊】公屋居民被揭擁有香港物業卻無申報，最終被法庭定罪。在5宗檢控案件中，有6名公屋居民分別因在申請公屋和申報入息及資產時，沒有申報擁有香港住宅物業，同被判監禁14天，緩刑12個月，及罰款5,000元或一萬元，並且被房屋署收回單位。房屋署發言人昨日提醒所有公屋申請人及公屋居民，必須如實申報其入息及資產。

收回單位 罰五千或萬元 5宗個案的被告人分別居住於安泰邨、秀茂坪南邨及廣田邨。當中3名居於安泰邨的公屋居民因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於6月24日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。房屋署早前已收回其中一個公屋單位，亦將向另一租戶發出遷出通知書。至於餘下的一個公屋單位亦將於7月內由所涉居民交回。

至於居住秀茂坪南邨及廣田邨的公屋居民，因拒絕或忽略提供申報表指明的詳情，違反《房屋條例》第27（a）條而被檢控，並於6月24日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。房屋署早前已收回其中一個公屋單位，亦將向另一租戶發出遷出通知書。

房屋署發言人提醒所有公屋申請人及公屋居民，必須準確填寫入息及資產申報表。而住戶在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產以填寫相關資料。