太陽能冷藏車 可維持逾零下30℃

【本報訊】香港致力在2050年之前達到碳中和，而運輸業界的碳排放佔香港溫室氣體的排放近兩成。香港理工大學昨日公布其新研究成果，新型太陽能冷藏車。理大表示，該太陽能冷藏車不僅能較傳統的冷藏車所維持的溫度更低，還能大幅減少傳統冷藏車維持冷藏溫度的柴油消耗。理大合作企業負責人表示，目前該項目快將完成，最快數月後即可銷售，且成本相對來說較低。

充電接頭「餵飽」其他車輛 香港理工大學電機及電子工程學系教授鄭家偉表示，傳統冷藏車的冷藏系統一般只能維持攝氏零下20多度，新型的太陽能冷藏車則可以將冷藏溫度控制在攝氏零下30多度，增大了可儲存及運輸的貨物種類。太陽能冷藏車在車輛頂部配置了8塊太陽能板，即便是通過插電的方式充電，在充電約4小時電池儲滿之後，仍可以提供約4小時的動力。若使用者希望能有更長的續航，亦可以通過增加電池的數量提升續航能力。鄭家偉表示，太陽能冷藏車還可以通過充電接頭，直接給另外的太陽能冷藏車或其他車輛供電。

與理大合作的環保科技公司負責人麥穗雄表示，項目目前的完成度已經達到九成，如果有訂單相信最快可以在4個月之內投產並銷售。

麥穗雄稱，傳統的冷藏車（5.5噸車）售價約50萬元，如果加裝該太陽能系統，價格將為約70萬元。使用該系統的回本時間，預計在半年至9個月，通過冷藏車在怠速時節省的燃油，能很快將安裝成本覆蓋。