中電工作坊 講解電壓驟降應變方案

【本報訊】中電今年短短半年內發生至少7宗電力事故，該電力公司上月舉辦14場電力質量工作坊予區議員，以及辦講座予物業管理業界，講解電壓驟降的相關知識與緩解措施等，協助業界提升應對能力。

中電昨表示，上月舉辦了14場電力質量工作坊，與250名社區領袖包括民政事務專員、地區民政事務處代表及區議員，分享中華電力推動節能減碳的工作，講解電壓驟降的相關知識與緩解措施，並介紹「中電社區節能基金」社區支援計劃。參與的社區領袖指工作坊有助為地區提供適切的支援。

逾1500物管人士參與講座 電力公司早前亦舉辦持續專業發展講座，吸引逾1,500名物業管理業界人士於現場及網上參與。

在講座上，中電講解電壓驟降的成因、對樓宇運作及設施的影響，並介紹緩解方案。例如為對電壓波動較敏感的升降機及扶手電梯，安裝合適的電壓驟降過渡裝置，協助業界提高對電壓驟降的應對能力。

中華電力企業發展總裁莊偉茵稱，公司已提供免費的技術建議及支援，盡量緩解客戶設備受到的影響，過去3年亦接觸過百個屋苑和客戶，近半數已採納建議的電壓驟降緩解方案。電力公司稱亦會安排企業客戶和物業管理業界的技術管理人員參觀中電電力質量工場，透過展品及互動設施講解電壓驟降的成因，並就不同業務的客戶建議合適的緩解方案。