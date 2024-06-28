東呼即應：極端天氣老化設備 大停電話嚟就嚟

東呼即應探討危機 議員促政府介入處理 本月23日凌晨多區電力不穩，鑽石山鳳鑽苑一度停電逾一小時。本港今年首6個月，中電已發生至少7宗電力事故；去年4月港島東及南區因電力發生故障導致大停電約一小時。《東呼即應》探討相關問題，有學者指，除天氣影響，設備老化也是停電一大原因，電力公司應做到有備無患；議員認為，政府應該對電力事故高度重視和主動介入，要求電力公司向公眾交代，懲罰機制亦會產生警惕作用。

本月23日凌晨2時許多區停電，中電解釋，連接元朗至深圳的架空供電系統，曾短暫電壓驟降，原因懷疑是受到不穩定天氣影響。環境及生態局局長指，有必要盡快加強供電系統，抵禦惡劣天氣的能力。

中電半年爆7宗事故 單是今年首6個月，中電已發生至少7宗電力事故；去年4月，港島東及南區因電力發生故障，導致大停電約一小時，消防接獲過百宗市民被困升降機，以及火警鐘鳴響報告。港燈事後指，事件是「意外駁錯後備電纜致短路」。

理工大學電機及電子工程學系系主任兼電網現代化研究中心主任鍾志勇表示，架空供電系統很受天氣的影響，全球氣候變化，極端天氣經常發生，不單是香港，近幾年全球很多地方都發生大停電，如果架空電纜被雷擊中會有電壓驟降，香港是一個很小的地方，電壓驟降就會沿着電網擴散，影響到不同的區域，本港有很多高樓大廈，人口亦很稠密，影響的用戶特別多。另外香港的電力系統其實已經建設了很多年，設備老化也是其中一個停電的原因。

議員朱國強則認為，電力事故無論是停電還是波動，對於社會都是不理想，但是應該探討背後原因，究竟是天氣的因素，還是一些設備已經到達壽命周期而引發，找出那個原因才是關鍵所在。

設備恐已達壽命周期 朱又指，不應該只看事故發生頻率和次數，去討論門檻是否定得太高，反而應該要確定的是政府對電力事故高度重視和主動介入，要求電力公司向公眾交代，並且監察電力公司在環保、供電穩定性和維持合理價格方面的表現。

當遇到停電不少人擔心冰箱食物會變壞，香港高等教育科技學院食品及健康科學學系系主任陳舜宏稱，如果停電，就盡量不要開冰箱，如果將食物拿出來，可能會讓情況更差，除非是下午停電，準備晚餐要烹煮，反正都要拿出來解凍，否則應該留食物在冰箱內，不要總是開門。

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