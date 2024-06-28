最宜居城市 港排50位遜星洲

【本報訊】英國經濟學人智庫（EIU）公布全球宜居指數2024報告，並選出全球最宜居城市，當中亞洲僅日本的大阪入圍首10位；而香港在過去12個月內的宜居指數升幅最大，排名攀升11位，卻僅位列50，排名遠低於位列26名的新加坡。

經濟學人智庫的報告對全球173個的宜居程度進行排名，5個評價指標包括穩定性、醫療、教育、文化和環境，及基礎設施。EIU的報告指，香港由去年的61位，攀升至今年的50位，成為過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。報告表示，香港的穩定性及醫療保健方面得分最高；至於被視作香港競爭對手的新加坡，則由去年的34位，上升至今年的26位。

維也納第3年居榜首 報告顯示，奧地利的維也納已連續第3年蟬聯榜首。維也納在5個類別中，有4個類別中均獲得「滿分」。報告指，因維也納缺乏重大體育賽事，令該城市在文化和環境方面得分較低。榜單第2位為丹麥的哥本哈根；瑞士蘇黎世則由去年第6位，上升至第3位；澳洲墨爾本由第3位跌至第4位；位於日本的大阪成為唯一入圍的亞洲城市，與新西蘭的奧克蘭並列第9名。

報告指出，全球平均宜居指數在過去一年僅上升了0.06，為2.90（2023年為2.84）。報告表示，因調查結束後歐美地區隨即出現內亂事件，或影響明年該區的宜居指數。