全球產業鏈改變 港中間人角色陷危機

【本報訊】隨着地緣政治的轉變和科技發展，全球產業鏈和供應鏈將重新布局。立法會昨通過「構建香港成為跨國供應鏈管理中心」的議員議案，有議員直指隨着製造業外移，香港經濟結構嚴重空心化，而香港作為供應鏈管理功能和中間人角色亦弱化。

提出議案的議員廖長江指受制於中美貿易戰等地緣政治因素，逆全球化貿易活動的影響日益強烈。

廖促請政府把握新興市場和新產業的機遇，建立健全產業鏈和供應鏈，充分發揮香港國際化和專業服務的優勢，香港在協助內地企業走出去的同時，亦要關注超級聯繫人角色的變化，面對中東、中亞和南美地區的新興市場，要做到相互認識，主動學習當地宗教文化和法律法則等。

隨着製造業外移，議員洪雯指香港經濟結構嚴重空心化，跨國供應鏈管理中心的角色正面對挑戰。在供應鏈上，香港既非貨源地，亦非主要的消費市場，而是提供服務的中間人，而事實上，愈來愈多內地城市直接開展國際貿易，不再需要中間人，再加上跨境電商崛起，傳統貿易的中間環節被省略，香港的跨國供應鏈管理中心的功能正在弱化，中間人的角色亦面臨對顛覆性的風險。她主張香港需發展扎根本地的實體產業鏈，以及為實體產業鏈服務的生產性服務業，同時亦要大力發展跨境電商。

她又指香港物流業存在容量不足的情況，不少物流用地只是一至兩年臨時租約，業界不敢長期投資，以低成本運作難言競爭力，保障長期的物流用地是有其迫切性。

議員倡加強大灣區合作 另一議員陳沛良亦指包括香港在內，大灣區共有7個「億噸大港」、7個運輸機場，不但定位重疊，且同質化競爭激烈，他認為香港要加強與大灣區在港口和機場方面的分工合作、溝通協調，避免零和博弈。

商務及經濟發展局副局長陳百里回覆稱，留意到把握新興市場機遇、搭建全產業鏈充分、發揮國際化和專業服務的優勢的主張，是需要各政策局部門和機構在不同政策範疇的配合，以全面提升香港對內地企業來港開設管理離岸貿易總部的吸引力。