企業博商機誇大漂綠 當局擬打擊

【本報訊】政府指本港正邁向國際綠色金融中心，卻發現有部分企業為迎合市場、爭取綠色商機，不惜誤導或誇大宣稱的「漂綠」行為。立法會昨通過「訂立規管漂綠專屬法規」的議員議案，不少議員指單靠《商品說明條例》未必足以應對情況，宜訂立專屬法規以有效監管和懲處「漂綠」行為。政府回應指會與相關監管機構會推行多項措施，多方位防範及打擊「漂綠」。

議員林筱魯指本港關於「漂綠」的立法相對空白，部分上市公司的年報，涉及環境、社會及管治與世界綠色組織（ESG）部分的相關內容空洞，欠缺具體數據和訊息，而依賴港交所指引或個別法例，難以禁止漂綠行為。他認為香港是亞洲的綠色金融樞紐，應制訂法規和國際認可的綠色標準及清晰指引，建立碳足迹核算，擬定監管標準和認證平台，但他強調不能純粹抄襲或借用外國的做法，否則容易被人牽着鼻子走。

產品服務濫加可持續字眼 針對現時的狀況，工程界議員盧偉國指有產品或服務隨意加上「綠色」，「可持續」或「地球友善」等標籤，或誇大環境效益，具誤導成分，他認為香港單靠《商品說明條例》對企業的虛假綠色聲明作出規管，顯然已跟不上當前社會發展的需要。他建議政府考慮制訂專屬法規，為綠色產品或服務的管制框架，有效監管及懲處漂綠行為，但相關法則亦要讓社會有適應期及完善配套措施，不能急於求成，一刀切地強制企業委任認證機構作獨立審計，有關成本會對企業構作負擔，不利整體的營商環境，未見其利，先見其害。

財經及庫務局副局長陳浩濂指企業漂綠行為會成為綠色發展的阻力，誤導公眾，影響對相關環境行動，產品和項目的信心，為確保綠色金融的高質量發展，政府同金融監管機構會推行多項措施，多方位予以防範及打擊。商務及經濟發展局副局長陳百里指會密切留意相關投訴和舉報數字，檢視不良營商的趨勢，從而作出應對策略。