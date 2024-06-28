強制舉報虐兒草案 仍未列明性罪行

【本報訊】本港不時發生虐兒事件，政府提出的《強制舉報虐待兒童條例草案》將於下月10日在立法會恢復二讀。護苗基金會長蕭芳芳昨到立法會遞交意見書，提出6點建議，包括必須清楚列明所有對兒童施行的性暴力、性侵犯和性行為都是強制舉報虐待兒童的元素。

護苗基金提6建議 除上述建議外，還包括在「嚴重傷害」的界定上，建議加上「傷害的複雜性」包括涉及多種施虐行為/或多個施虐者；建議全方位強制虐兒舉報，讓專業及早介入相關個案，以及建議草擬實務指引時，向各有關的專業進行諮詢。

此外，建議條例由個別專業按步實施，減低執行初期可能產生的問題；建議考慮司法與跨專業團隊合作，發揮法律作用，協助家長改正施虐行為，亦確保舉報之後的涉事兒童，可以在不受虐待的環境中安全成長。

蕭芳芳指虐兒案愈來愈多，擔心受害人長大以後會有陰影。她指很多人以為嚴重的性侵犯才會構成傷害，但其實即使觸及私人部位，亦足以摧毀兒童身心，她呼籲需要整個社會的力量，提供兒童安全成長的空間，冀舉報機制能保護全港90多萬的兒童，把侵犯者繩之於法。

接收意見書的議員黎棟國指草案獲通過後並不代表工作完成，反而是一個開端，因草案提供法律框架，賦權勞工及福利局局長制訂實務守則，為25種指明的專業人員，針對其接觸兒童的機會和行業特性而制訂守則，當局仍就具體同相關專業團體商討中，所以條例通過後18個月後才實施。他相信隨着條例的落實，針對虐兒個案會有更多線眼，有利於短時間內發現個案。